Arbeitsmarkt : Zuwachs um 6300 Arbeitsplätze: MV im ostdeutschen Schnitt

Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr leicht um 0,8 Prozent gewachsen. Damit liegt der Nordosten genau im Durchschnitt der ostdeutschen Länder, wie das Statistische Amt in Schwerin am Dienstag mitteilte. Bundesweit erhöhte sich die Zahl im Vergleich zum Jahr 2016 deutlicher - um 1,5 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern waren 2017 demnach 6300 Menschen mehr beschäftigt als im Jahr davor.

von dpa

20. März 2018, 11:40 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern hatten im vergangenen Jahr insgesamt 750 800 Menschen einen Arbeitsplatz, darunter 676 900 als Arbeitnehmer und 74 500 als geringfügig Beschäftigte. Im Jahresdurchschnitt stieg die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung an, die sogenannte marginale Beschäftigung ging zurück.