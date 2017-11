Kriminalität : Zuwanderer angegriffen: Haftbefehlantrag gegen 20-Jährigen

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 11:15 Uhr

Der 20-Jährige soll am Samstag angetrunken an einer Kreuzung einen 31-jährigen Syrer mit einem Hammer attackiert und leicht verletzt haben. Kurz danach soll er einen 24-jährigen Mann im Reitbahnviertel aus dem fünften Stockwerk mit Blumentöpfen beworfen, ihn fremdenfeindlich beschimpft und auch mit einer Waffe in der Hand verfolgt haben. Der 20-Jährige wurde später festgenommen.