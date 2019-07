Prozesse : Zuwanderer attackiert: Prozess gegen Duo geht weiter

Am Amtsgericht Neubrandenburg wird am heutigen Dienstag der Prozess um eine Gewaltattacke auf zwei Asylbewerber in Friedland bei Neubrandenburg fortgesetzt. Das Gericht will erst Zeugen und dann möglichst die Plädoyers beider Seiten hören und hofft, am Nachmittag die Urteile zu verkünden. Der ältere der zwei Angeklagten hatte gestanden, im April 2018 mit einem Bekannten den Zuwanderern aus Eritrea hinterhergelaufen und einen von ihnen geschlagen zu haben. Der Bekannte schwieg bisher vor Gericht. Beide sind Deutsche und sollen betrunken gewesen sein.

von dpa

02. Juli 2019, 03:13 Uhr

Laut Staatsanwaltschaft waren die Opfer damals auf Rädern an etwa sechs Betrunkenen vorbeigefahren, die sich mit zwei Hunden am Naherholungsgebiet Mühlenteich aufhielten. Die Angeklagten sollen sie gestoppt, geschlagen und ihre Räder in den Teich geworfen haben. Die Geschädigten konnten flüchten und riefen die Polizei. Der 31 Jahre alte Angeklagte gab als Motiv für die Attacke an, dass einer der Asylbewerber «einen Finger gezeigt habe». Damit sei der Mittelfinger gemeint, was eine beleidigende Geste sein soll, erklärte sein Anwalt.

Der Fall hatte über Mecklenburg-Vorpommern hinaus für Aufsehen gesorgt, weil die Polizei anfangs mitteilte, dass Betrunkene auch Hunde auf Ausländer gehetzt haben sollen. Von diesem Vorwurf rückten die Ermittler später aber wieder ab.