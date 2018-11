Prozesse : Zuwanderer mit Hammer attackiert: Drei Jahre Haft

Für zwei Hammer-Attacken gegen Zuwanderer und andere Gewalttaten muss ein Neubrandenburger drei Jahre in Haft. Das Amtsgericht Neubrandenburg sprach den 21-Jährigen am Dienstag der mehrfachen gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte schuldig. «Wenn der Hammerschlag ein Stück weiter oben ankommt, dann ist der Getroffene vielleicht tot», verdeutlichte Richter Jörg Landes in der Urteilsbegründung die Gefährlichkeit einer Attacke.

von dpa

06. November 2018, 15:40 Uhr

Der Verurteilte hatte mehrere Straftaten zugegeben, aber Ausländerfeindlichkeit bestritten. So hatte er am 11. November 2017 in Neubrandenburg einen Iraker mit Blumentöpfen aus 20 Metern Höhe vom Balkon seiner Wohnung aus beworfen, ihn mit einem Hammer bedroht und verfolgt. Kurz danach schlug er einem Syrer ganz in der Nähe mit dem Hammer ins Gesicht. Am Prozessende entschuldigte sich der einschlägig vorbestrafte Mann bei den Opfern.