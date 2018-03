Brände : Zwei Brandstiftungen in Dorf in Nordwestmecklenburg

von dpa

18. März 2018, 09:03 Uhr

In einem kleinen Dorf rund 25 Kilometer östlich von Wismar haben Unbekannte zwei Brände gelegt. Im Abstand von knapp fünf Stunden habe die Feuerwehr am Samstagabend in Neu Babst zuerst einen brennenden Holzstapel und dann ein unbewohntes Haus löschen müssen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Ob die Täter dieselben waren, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.