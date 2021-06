Gesundheit : Zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz unter 2,0

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen schwächt sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter ab.

Rostock | Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte, wurden am Donnerstag zwei positive Testbefunde gemeldet. Das waren vier weniger als am Vortag und zwei weniger als am Donnerstag der Vorwoche. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land erhöhte sich auf 44.122. Es gab einen weiteren Todesfall. Somit starben i...

