Brände : Zwei Gartenhäuser in Waren niedergebrannt: Ursache unklar

von dpa

erstellt am 24.Dez.2017 | 12:08 Uhr

In Waren/Müritz sind zwei massive Gartenhäuser bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Den Schaden an den direkt nebeneinander stehenden Gebäuden schätzte die Polizei am Sonntag auf mehrere zehntausend Euro. Das Feuer war am Samstagabend ausgebrochen. 43 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen. Die Brandursache ist unbekannt, Hinweise auf ein gelegtes Feuer gebe es aber nicht, teilte ein Sprecher mit. Nach Weihnachten soll sich ein Brandursachenermittler den Unglücksort anschauen.