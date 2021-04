Soziales : Zwei Landkreise schließen Kitas: Testpflicht bei Schnupfen

Der Corona-Infektionsdruck wächst und das ist für die Kitas aufgrund der ansteckenderen britischen Virus-Mutante ein Problem. In zwei Landkreisen müssen die Kitas flächendeckend schließen, in den anderen Regionen sollen PCR-Tests helfen.

Greifswald | In Mecklenburg-Vorpommern steigen die Corona-Infektionszahlen in den Kindertagesstätten an. Laut Sozialministerium stieg die Zahl betroffener Einrichtungen von 25 am 9. April auf 36 am 12. April. „Wir müssen damit rechnen, dass in den kommenden Tagen sich diese Zahl weiter erhöht“, erklärte Ministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag. „Die Virusvariante...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.