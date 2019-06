Unfälle : Zwei Männer bei Unfällen in Crivitz schwer verletzt

Bei zwei Verkehrsunfällen sind in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zwei Männer schwer verletzt worden. Ein Radfahrer soll am frühen Donnerstagabend während der Fahrt auf sein Handy geschaut und ein parkendes Auto übersehen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 32 Jahre alte Mann krachte in den Wagen; er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

von dpa

21. Juni 2019, 13:38 Uhr

Nur wenige Stunden später kollidierte ein Motorradfahrer auf einer Bundesstraße bei Crivitz mit einem Reh. Das Tier sei plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen. Trotz Vollbremsung sei der 20 Jahre alte Mann mit dem Reh zusammengestoßen und gestürzt. Ein Rettungswagen brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Am Motorrad sei ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden.