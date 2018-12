Unfälle : Zwei Männer beim Zusammenstoß dreier Fahrzeuge verletzt

von dpa

13. Dezember 2018, 15:06 Uhr

Beim Zusammenstoß dreier Fahrzeuge auf der B 191 im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Donnerstag zwei Autofahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Lkw zwischen Spornitz und Parchim zunächst seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengeprallt. Anschließend fuhr er auf einen haltenden Kleintransporter auf und prallte dann gegen einen Baum. Dabei wurde der Lkw-Fahrer schwer verletzt, der Fahrer des Kleintransporters erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand zum Teil beträchtlicher Sachschaden. Wegen der Rettungsmaßnahmen war die B 191 an der Unfallstelle zeitweilig gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Möglicherweise verlor der Lkw-Fahrer wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug.