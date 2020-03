Schulen : Zwei Millionen Euro für Lernplattformen der Schulen in MV

von dpa

27. März 2020, 16:28 Uhr

Die Corona-Krise beschleunigt die Digitalisierung an den Schulen. Bundesweit würden den Schulen kurzfristig 100 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule zur Verfügung gestellt, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Freitag mit. Damit sollen Online-Lernplattformen auf- und ausgebaut werden. Mecklenburg-Vorpommern könne mit rund zwei Millionen Euro rechnen.