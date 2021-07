Unfälle : Zwei Motorradfahrer bei Stürzen schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntagabend im Landkreis Vorpommern-Greifswald bei Stürzen schwer verletzt worden.

Torgelow | In einem Fall wollte ein 19-Jähriger in Torgelow mit seinem Motorrad offenbar einen Stunt machen, wie die Polizei mitteilte. Als er mit dem Vorderrad in der Luft nur auf dem Hinterrad seiner Maschine fuhr, rutschte er von der Bremse ab und verlor die Kontrolle. Der junge Mann stürzte und sein linker Fuß wurde unter dem Motorrad eingeklemmt. Er wurde s...

