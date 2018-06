Kriminalität : Zwei mutmaßliche Drogendealer in Güstrow festgenommen

von dpa

11. Juni 2018, 14:53 Uhr

Die Polizei hat am Samstag am Bahnhof in Güstrow (Landkreis Rostock) zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen, die gerade von einer Beschaffungsfahrt aus Berlin zurückgekehrt sein sollen. Bei den 22-Jährigen wurden Haschisch und Marihuana im Wert von mehr als 2000 Euro beschlagnahmt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen den Hauptverdächtigen sei bereits seit Monaten ermittelt worden. Er soll regelmäßig zur Beschaffung nach Berlin gefahren sein und die Drogen dann im Güstrower Umland verkauft haben. Nach der Festnahme seien die Wohnungen der zwei Männer durchsucht und weitere Beweise gesichert worden.