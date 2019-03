Regierung : Zwei neue Staatssekretäre für Finanzen und Hochschulen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) holt zwei neue Staatssekretäre in wichtige Ministerien. Dabei handelt es sich um eine Frau für das Bildungsressort und um einen bisherigen Abteilungsleiter aus dem Bundesfamilienministerium, den Schwesig aus ihrer Zeit als Bundesministerin kennt, für das Finanzressort.

von dpa

26. März 2019, 16:52 Uhr

Der Staatssekretär im Kultusministerium, Sebastian Schröder, nimmt für die Familie eine eineinhalbjährige Auszeit, wie Schwesig am Dienstag mitteilte. Ab Sommer gehe Schröder auf eigenen Wunsch bis zum Ende der Wahlperiode aus familiären Gründen in einen unbezahlten Urlaub. Schwesig sagte: «Ich finde es gut, dass es in diesem Fall einmal der Mann ist, der sich für einen bestimmten Zeitraum ganz der Familie widmen will.» Für den Rest der Wahlperiode soll die frühere Kanzlerin der Hochschule Stralsund, Susanne Bowen, das Amt der Staatssekretärin im Bildungsministerium übernehmen. Die 39-Jährige werde dort für Hochschulen und Kultur zuständig sein.

Schwesig versetzte außerdem den bisherigen Staatssekretär im Finanzministerium, Peter Bäumer, in den einstweiligen Ruhestand. Die Entscheidung sei notwendig geworden, nachdem Bäumer sein Amt krankheitsbedingt über mehr als elf Monate nicht habe wahrnehmen können, so Schwesig. Es fehle das notwendige Vertrauen, dass Bäumer die Anforderungen eines Staatssekretärs mit all ihren Belastungen zukünftig dauerhaft erfüllen könne.

Neuer Staatssekretär im Finanzministerium wird den Angaben zufolge Heiko Geue. Der 53-Jährige ist bisher Abteilungsleiter im Bundesfamilienministerium. Schwesig kennt ihn aus ihrer Zeit als Bundesfamilienministerin 2013 bis 2017. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, kommentierte den Wechsel im Finanzressort mit den Worten: «Der Finanzminister bekommt einen verlängerten Arm der Ministerpräsidentin als Aufpasser», sagte Oldenburg. Schwesig sehe ihren Parteifreund Mathias Brodkorb als Erzfeind an.