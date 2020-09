Innenminister Lorenz Caffier (CDU) übergibt am heutigen Donnerstag (16.00 Uhr) zwei neue Wassermotorräder an die Landeswasserschutzpolizei. Diese Jetskis haben ihren Standort bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin, werden aber in Zukunft auf allen Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns zum Einsatz kommen.

von dpa

10. September 2020, 01:58 Uhr