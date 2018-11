Landtag : Zwei offizielle Feiern in MV zum Mauerfall-Jubiläum 2019

von dpa

23. November 2018, 10:28 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will im kommenden Jahr mit gleich zwei offiziellen Festveranstaltungen den 30. Jahrestag der friedlichen Revolution 1989 begehen. So soll es am 9. November, dem Tag des Mauerfalls, eine gemeinsame Feier mit Schleswig-Holstein an der einstigen innerdeutschen Grenze geben. Der Landtag beschloss auf seiner Sitzung am Freitag in Schwerin mit breiter Mehrheit, dass es bereits am 16. Oktober in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Festakt geben soll. In der Stadt an der Müritz habe es damals die erste öffentliche Protestaktion im Nordosten für Demokratie und Freiheitsrechte gegeben, sagte CDU-Fraktionschef Vincent Kokert zur Begründung. Spätestens im Herbst 2019 sollten auch erste Vorschläge für die Gestaltung eines zentralen Gedächtnisortes für die friedliche Revolution vorliegen. Dieser soll nach dem Willen der Landtagsmehrheit in Waren errichtet werden und durch dezentrale Erinnerungsorte und eine Internetplattform zum Thema ergänzt werden.