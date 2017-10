Kriminalität : Zwei Polizisten bei Verfolgungsjagd in Schwerin verletzt

von dpa

Bei der Verfolgung eines Autos sind in Schwerin zwei Polizisten verletzt worden. Als die Beamten am Sonntag den zu schnell fahrenden Wagen stoppen wollten, trat der Fahrer aufs Gaspedal, raste durch die Stadt und rammte mehrere geparkte Autos, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei einem der Zusammenstöße sei sein Wagen dann gestoppt worden. Zu Fuß versuchten der 38 Jahre alte Fahrer und sein jugendlicher Begleiter laut Polizei zu fliehen - allerdings ohne Erfolg. Der Fahrer stand demnach unter Drogen und hatte keinen Führerschein. Der Streifenwagen sei beschädigt worden, die beiden Polizisten hätten leichte Verletzungen erlitten.

