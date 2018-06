von dpa

12. Juni 2018, 08:07 Uhr

Baumaschinendiebe haben in Wismar zwei Radlader gestohlen. Die jeweils fünf Tonnen schweren Arbeitsmaschinen waren am Montagnachmittag verschlossen und elektronisch gesichert auf einer Baustelle abgestellt worden, teilte die Polizei mit. Am Dienstagmorgen seien sie verschwunden gewesen. Der Schaden betrage 130 000 Euro.