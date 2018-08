Unfälle : Zwei Tote bei Auffahrunfall vor A20-Baustelle Tribsees

Die abgesackte Autobahn bei Tribsees wurde für etliche Autofahrer zum Alptraum. Ein Autofahrer fuhr auf ein Stauende Richtung Westen auf: Zwei Tote, vier Verletzte und stundenlanger Stau waren die Folgen.

von dpa

06. August 2018, 08:47 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 20 an der Baustelle bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Menschen getötet und mindestens vier Autoinsassen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, ereignete sich der Unfall am Sonntag im sich bereits stauenenden Rückreiseverkehr an der A20-Baustelle in Fahrtrichtung Rostock. An dieser Stelle war die A20 im sumpfigen Gelände vor Monaten abgesackt, seither wird der Verkehr umgeleitet, wobei es immer wieder zu Staus kommt.

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 36-jähriger Autofahrer mit großer Wucht auf einen Wagen vor ihm fahrenden Wagen auf, in dem zwei Frauen saßen. Die Frauen wurden tödlich verletzt. Durch die Wucht wurden drei weitere Autos und ein Motorrad in- und aneinander geschoben. Der Unfallverursacher und drei weitere Menschen wurden verletzt.

Weitere Details wollte die Polizei mit Rücksicht auf die Angehörigen der Opfer im Laufe des Montags mitteilen. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte fast sieben Stunden. Der Sachschaden wurde auf rund 35 000 Euro geschätzt.

Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern darüber berichtet. Der Verkehr wurde teilweise über Grimmen abgeleitet.