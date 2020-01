Notfälle : Zwei Tote bei Neustrelitz gefunden: Polizei ermittelt

von dpa

23. Januar 2020, 17:41 Uhr

Auf einem Feld südlich von Neustrelitz sind am Donnerstag die Leichen eines Mannes und einer Frau entdeckt worden. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort, sagte am Abend ein Polizeisprecher. Zur Identität der Toten und zur Todesursache gab es noch keine Informationen. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, hieß es. Die Leichen seien in der Nähe des Geländes gefunden worden, auf dem jedes Jahr im Mai das Immergut Musik-Festival stattfindet. Zuvor hatte die «Schweriner Volkszeitung» darüber berichtet.