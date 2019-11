Unfälle : Zwei Tote bei Zusammenstoß zweier Autos auf Bundesstraße 105

von dpa

19. November 2019, 13:33 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 nahe Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Dienstag zwei Autofahrer ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, waren am Abzweig nach Neuenkirchen aus bisher ungeklärter Ursache zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Bundesstraße sei in beiden Richtungen für mehr als drei Stunden gesperrt gewesen. Weitere Details zum Unfallhergang, zur Zahl der Insassen und zu den Geschädigten teilte die Polizei zunächst nicht mit.