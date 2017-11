Kriminalität : Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung in Rostock

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

19.Nov.2017

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Rostock sind zwei 21-Jährige verletzt worden. Ausgangspunkt war ein Streit zwischen den jeweils rund fünfköpfigen Gruppen in einer Straßenbahn am späten Samstagabend, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An der Haltestelle Marienehe eskalierte die Situation, einem der Männer wurde mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Er erlitt eine stark blutende Platzwunde. Ein weiterer Mann sei mit einem Messer leicht am Arm verletzt worden. Einer der Täter habe danach zudem mit einem Messer die Herausgabe von Handys gefordert. Beim Eintreffen der Polizei seien die Tatverdächtigen geflüchtet.

