Brände : Zwei Verletzte bei Brand auf Rügen: 150 000 Euro Schaden

Bei einem Gebäudebrand in Mönchgut auf Rügen sind zwei Menschen verletzt worden.

Gager | Der Rettungsdienst behandelte sie wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Ein Nachbar hatte die Flammen wenig später entdeckt und den Notruf gewählt. In dem Gebäude befanden sich unter anderem Ferienwohnungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150 000 Eur...

