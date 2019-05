Brände : Zwei Verletzte bei Hausbrand in Woldegk

Bei einem Brand in Woldegk (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Mittwoch zwei Hausbewohner verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am frühen Morgen ausgebrochen. Ein 45-jähriger Bewohner wurde durch Rauchmelder geweckt. Der Mann habe alle Türen und Fenster geschlossen, den 80-jährigen Vater aus dem Obergeschoss geholt, und das Haus verlassen. Die Flammen erstickten, aber beide erlitten Rauchvergiftungen, der Ältere sogar schwerer Art. Sie kamen in eine Klinik.

von dpa

08. Mai 2019, 11:50 Uhr

Die Feuerwehr rückte an, habe aber zunächst nichts mehr löschen müssen. Während ihrer Brandwache brach das Feuer aber erneut aus, vermutlich durch Glutnester in Wänden. Der Schaden am Haus wurde nach dem Löschen auf 80 000 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt an der E-Anlage sei wohl die Ursache, es werde wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.