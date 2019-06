von dpa

21. Juni 2019, 06:10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Stralsund sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagabend von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er und seine 18-jährige Beifahrerin kamen in ein Krankenhaus.