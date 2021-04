Unfälle : Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Ikendorf

Bei einem Zusammenstoß eines Transporters mit einem Auto sind zwei Menschen in Ikendorf (Landkreis Rostock) verletzt worden.

Broderstorf | Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, krachten die beiden Fahrzeuge am Montagabend in einer Kurve frontal zusammen. Der 45-jährige Fahrer des Transporters hatte nach Polizeiangaben gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. Sein Fahrzeug kollidierte mit dem Wagen einer 61-Jährigen, die schwer verletzt wurde. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt. Ein...

