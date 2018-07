Unfälle : Zweijährige stürzt aus Fenster: Schwer verletzt

von dpa

21. Juli 2018, 11:28 Uhr

Ein zweijähriges Mädchen ist aus der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses in Rostock-Evershagen gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Zustand des Kindes aber nicht lebensbedrohlich. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat gebe es bisher nicht. Wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht wird gegen die Mutter des Mädchens ermittelt. Sie war mit der Zweijährigen am Freitagnachmittag in der Wohnung zu Besuch.