Parteien : Zweite SPD-Mitgliederkonferenz in MV zum GroKo-Entscheid

Im parteiinternen Ringen um eine große Koalition hat die SPD-Landespitze am Donnerstag in Greifswald um Zustimmung ihrer Mitglieder aus Vorpommern zum Koalitionsvertrag geworben. Zur landesweit ersten von zwei Regionalkonferenzen waren am Donnerstag rund 50 Genossen aus Vorpommern nach Greifswald gekommen. In dieser Region wohnen etwa 950 Mitglieder. Sie diskutierten mit der Parteiführung bei dem nichtöffentlichen Treffen über das Für und Wider einer Regierungsbeteiligung.

von dpa

23. Februar 2018, 17:53 Uhr

Die SPD-Landesspitze Mecklenburg-Vorpommerns tut alles, um schwankende Mitglieder für ein Ja zum Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD im Bund zu gewinnen. Einen Tag nach der Mitgliederkonferenz für Vorpommern in Greifswald werden bei einem Treffen in Schwerin Für und Wider der Regierungsbeteiligung diskutiert. Der Einladung folgten am Freitagabend etwa 150 SPD-Mitglieder aus Mecklenburg. SPD-Landeschefin Manuela Schwesig steht nach eigenen Worten hinter dem Koalitionsvertrag, der klar die Handschrift der SPD trage. Trotz der auch in Greifswald laut gewordenen Kritik zeigt sie sich weiterhin zuversichtlich, dass der Vertrag beim laufenden Mitgliederentscheid eine Mehrheit findet. Im Nordosten sind rund 3200 SPD-Mitglieder stimmberechtigt. Das bundesweite Ergebnis der Befragung wird für den 4. März erwartet.