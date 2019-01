Kommunen : Zweiter «Straßengipfel» fordert Stichtagsregelung

von dpa

20. Januar 2019, 16:10 Uhr

Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern sollte nach Ansicht des zweiten «Straßengipfels» zu einem festen Stichtag erfolgen. Die Stichtagsregelung müsse den Tag benennen, ab dem keine Bescheide mehr verschickt werden, hieß es zum Abschluss des Gipfels in einer Pressemitteilung. In Güstrow nahmen am Samstag rund 140 Gegner der Abgabe teil. Sie wandten sich damit gegen den Beschluss der Koalitionsspitzen von SPD und CDU. Diese hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, dass das Datum des ersten Spatenstichs entscheidend sein sollte.