Kriminalität : Zwergziegenlämmchen aus Tiergarten verschwunden

von dpa

18. April 2018, 14:32 Uhr

Drei neugeborene Zwergziegenlämmchen sind in der Nacht zum Mittwoch aus dem Tiergarten Neustrelitz verschwunden. «Die weiß und braun gefärbten Tiere sind erst wenige Tage alt und brauchen noch dringend ihre Mutter», sagte Tiergartenleiterin Constanze Köbing. Dass ein Wolf oder ein anderes Raubtier die kleinen Ziegen geholt haben könnte, schließt der Tiergarten aus. Vermutlich wurden die Lämmer gestohlen. Neben ihnen gehören zu den Leidtragenden auch die vielen Kinder, die täglich in Kita-Gruppen oder mit der Familie in den Tiergarten kommen. Die Zwergziegen, und besonders ihr putziger Nachwuchs gehören zu den Besucherlieblingen. Die Stadtwerke Neustrelitz als Träger des Tiergartens erwägen jetzt eine Videoüberwachung des Geheges.