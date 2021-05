Fußball : Zwischenfälle beim Hansa-Spiel: Polizist verletzt

Monatelang mussten die Hansa-Rostock-Fans ausharren, bis sie wieder richtig feiern konnten. Am Samstag war der Anlass mit dem gelungenen Aufstieg - und es wurde gefeiert.

Rostock | Am Rande des Spiels des FC Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck in der 3. Fußball-Liga sind von der Polizei zahlreiche Zwischenfälle hauptsächlich durch Verwendung von Pyrotechnik registriert worden. So waren im Verlauf eines Fanmarsches mit bis zu 3000 Personen reichlich Feuerwerkskörper gezündet worden, wie die Polizei am Samstag berichtete. Auch w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.