Kriminalität : Zwischenlager von mutmaßlicher Diebesbande entdeckt

Zeugen und ein umsichtiger Ladendetektiv haben die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte auf die Spur einer osteuropäischen Diebesbande geführt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurden drei Männer und eine Frau festgenommen, die im ganzen Nordosten gezielt in größeren Mengen Kaffee, andere Nahrungs- und Genussmittel, Kosmetikartikel sowie Alkohol gestohlen haben sollen. Eines der Zwischenlager mit mehreren Säcken Beute wurde in einem Waldstück bei Röbel bereits entdeckt, nach anderen Lagerstätten in Autobahnnähe werde noch gesucht.

von dpa

28. Januar 2018, 20:46 Uhr

Die 26, 28 und 32 Jahre alten Verdächtigen waren am Samstag in einem Einkaufsmarkt in Malchow, unweit der Autobahn 19, beobachtet und nach kurzer Flucht gestellt worden. Gegen den 28-Jährigen habe bereits ein Haftbefehl vorgelegen. Dort wurden bereits zwei Rucksäcke mit Diebesgut beschlagnahmt.

Kurze Zeit später wurde bei Röbel eine 25-Jährige in einem Auto angehalten und festgenommen, weil sie mit dem Trio in Verbindung stehen soll. Ob gegen das Quartett Haftbefehle erlassen werden, soll am Montag die Staatsanwaltschaft entscheiden.