von dpa

19. Juni 2020, 14:34 Uhr

Eine zwölfjährige Radfahrerin ist am Freitag bei einem Unfall in Greifswald schwer verletzt worden. Das Mädchen wurde an einer Kreuzung von einem rechts abbiegenden Pkw erfasst, teilte die Polizei mit. Dem 69-jährigen Fahrer sei es nicht gelungen, noch auszuweichen. Sein Auto kollidierte anschließend mit einem weiteren Fahrzeug.