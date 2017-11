vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Unbekannte haben in Sponholz bei Neubrandenburg 20 Bienenvölker gestohlen. Die Bienen standen mit mehreren grünen Kästen - sogenannten Beuten, in denen der Nektar gesammelt wird - etwa zwei Kilometer von der Bundesstraße 104 entfernt an einem Waldstück, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Eigentümer habe die letzten beiden Völker am 9. November in den 60 mal 60 Zentimeter große Kästen angetroffen. Die Kästen sollen die Buchstaben „I S“ eingraviert haben. Der reine Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.