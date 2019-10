Anklam: Unfall mit drei Fahrzeugen auf B110

von svz.de

19. Oktober 2019, 17:26 Uhr

Am 19.10.1019 gegen 14.00 Uhr kam es auf der B110 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 61jährige Fahrer eines PKW Audi befuhr die B110 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Insel Usedom. In der Ortslage Murchin musste die 62-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai verkehrsbeding abbremsen. Dies bemerkte der Fahrer des Audis zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Hierdurch wurde dieser auf die Gegenfahrbahn geschoben und stieß mit dem sich im Gegenverkehr befindlichen PKW VW einer 53-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die Hyundai-Fahrerin, ihr 63-jähriger Beifahrer, die VW-Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer Verletzungen zu. Alle wurden zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Anklam verbracht. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 24.000,- Euro.