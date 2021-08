Brand einer Strohpresse in Faulenrost

von svz.de

22. August 2021, 21:02 Uhr

Am Sonntag gegen 16 Uhr kam es in Faulenrost, Ortsteil Schwabendorf, bei Erntearbeiten zum Brand einer Strohpresse. Den 25 Kameraden der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Faulenrost und Gielow gelang es schnell, den Brand zu löschen. Dadurch konnte sich das Feuer lediglich auf ca. 1.000 Quadratmeter Stoppelacker ausbreiten. Jedoch wurde die Strohpresse durch den Brand vollständig zerstört. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000. Als Ursache für die Entstehung des Feuers wurde ein technischer Defekt an der Presse ermittelt. Personen wurden nicht verletzt.