Woldegk: Diebstahl von Computertechnik aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen

von svz.de

24. August 2020, 15:17 Uhr

Am vergangenen Wochenende (21.08.-24.08.2020) wurde von zwei Firmengeländen an der B104 diverse Computertechnik aus mehreren landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen entwendet.

Das erste angegriffene Firmengelände ist komplett umfriedet und befindet sich in Woldegk, direkt an der B104/B198, gegenüber des Tankstellengeländes. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände begeben und aus zwei Ackerschleppern die Steuerelemente ausgebaut sowie von einem Ackerschlepper den angebrachten GPS-Sender entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 23.000 Euro.

Das zweite angegriffene Firmengelände befindet sich am Ortsausgang von Pragsdorf in Richtung Cölpin. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände begeben und von zwei Traktoren die GPS-Technik ausgebaut und entwendet. Der entstandene Schaden beträgt hier ca. 10.000 Euro.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen. Zeugen, die am vergangenen Wochenende auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der B104, insbesondere in den Ortschaften Woldegk und Pragsdorf, wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.