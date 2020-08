Waren: Ermittlungen wegen Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion

von svz.de

31. August 2020, 15:24 Uhr

Am Sonntagnachmittag meldete sich ein Ehepaar bei der Polizei in Waren (Müritz). Sie hatten bei ihrer Heimkehr gegen 15 Uhr ein Loch in ihrer Haustür feststellen müssen. Am Vortag gegen 14:30 Uhr war noch alles in Ordnung gewesen.

Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers und des Kriminaldauerdienstes begaben sich vor Ort und nahmen die Anzeige auf, sicherten Spuren und befragten die ersten Zeugen.

Diesen Erkenntnissen nach zündeten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Nacht von Samstag auf Sonntag - die genaue Zeit muss noch ermittelt werden - einen vermutlich selbstgebauten Sprengkörper von der Feldstraße aus in Richtung Papenbergstraße. Ein Metallteil aus diesem Sprengkörper durchschlug den Sichtschutzzaun des Hauses, anschließend die Verglasung der Haustür und traf auf einen im Flur befindlichen Spiegel. Ein weiteres Metallteil wurde in der Fassade des Hauses festgestellt. Es entstand ein Schaden von über 2000 EUR.

Die eingesetzten Beamten konnten Überreste des Sprengkörpers sicherstellen.

Zeugen berichteten, dass sie in der Nacht einen sehr lauten Knall gehört hatten und die Fenster der umliegenden Häuser vibriert hätten. Die Polizei wurde zu diesem Zeitpunkt nicht gerufen.

Zu einem möglichen Motiv ist derzeit nicht bekannt. Auch nicht, ob es gezielt das Haus der Familie treffen sollte. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.