Demmin: Fahrradfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

17. August 2021, 06:56 Uhr

Am Montag gegen 21:45 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Demmin in der Baumannstraße in 17109 Demmin einen Fahrradfahrer fest. Dieser trat ca. 1 ½ Stunden zuvor in einem anderen Sachverhalt in Erscheinung, bei welchem er bereits alkoholisiert war. Als die Beamten den in Rede stehenden Mann nunmehr fahrend antrafen, entschlossen sie sich, diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei stellten sie in der Atemluft des 31-jährigen deutschen Fahrradfahrers Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2.2 Promille. Gegen den Fahrradfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.