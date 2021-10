Frau aus Vorpommern verliert 35 000 Euro an Liebesbetrüger

Eine 42-jährige Frau aus Vorpommern hat 35 000 Euro an einen Liebesbetrüger verloren. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg mitteilte, gab sich der Betrüger als reicher Ingenieur im Auslandseinsatz aus. Die Frau aus der Nähe von Anklam habe den Mann über sein Profil bei einem Datingportal im Internet gefunden. Nach vielen Nachrichten ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.