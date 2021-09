Garage in Neubrandenburg brennt

von svz.de

24. September 2021, 07:40 Uhr

Am Donnerstag kam es gegen 20.40 Uhr im Brauereiviertel in Neubrandenburg zum Brand einer Garage. Es brannten die Garagentore und Teile des Innenraumes. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg war mit 14 Kameraden vor Ort und löschte den Brand. Eine Selbstentzündung ist ausgeschlossen, so dass von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.