Hagenow: Jagdhütte durch Feuer zerstört

21. Oktober 2019, 09:35 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ist bereits in der vergangenen Woche bei Hagenow eine Jagdhütte abgebrannt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag und Freitag in einem Waldstück nahe der Stadt. Dabei wurde die Jagdhütte völlig zerstört, die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Tat aus. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Offenbar blieb Feuer das Feuer unbemerkt. Erst am Freitag hatte der Eigentümer den Vorfall festgestellt, als er die verbrannten Reste seiner Hütte entdeckte. In diesem Zusammenhang wurden zwei weitere Beschädigungen durch Feuer an Jagdkanzeln im Umfeld bekannt. Möglicherweise sind alle drei Taten in Verbindung zu bringen. Die Kriminalpolizei ermittelt.