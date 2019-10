Ludwigslust: Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen

von svz.de

23. Oktober 2019, 10:37 Uhr

Bei einem Wohnungseinbruch in Lübz haben unbekannte Täter nach einer ersten Übersicht unter anderem Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 14. Oktober und Dienstag. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Dem Spurenaufkommen zufolge sind die Täter gewaltsam durch die Wohnungstür eingedrungen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie in der Wohnung mehrere Behältnisse. Die Kriminalpolizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Lindenstraße ereignete hat.