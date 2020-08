Wolgast: Seezeichenschiff „Görmitz“ brennt

von svz.de

10. August 2020, 16:34 Uhr

Am Montag wurde um 13:37 Uhr durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald ein Schiffsbrand auf dem 36 Meter langen Seezeichenschiff "Görmitz" mitgeteilt. Die Feuerwehr Wolgast konnte im Südhafen Wolgast den Brand und die starke Rauchentwicklung auf dem Schiff bekämpfen. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Schaden wird derzeit im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Ursachenforschung dauert an. Die WSPI Wolgast nahm am Ereignisort die Ermittlungen auf, der Kriminaldauerdienst Anklam wurde alarmiert.