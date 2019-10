Stavenhagen: Einbruch in ein Pflegeheim

von svz.de

25. Oktober 2019, 11:23 Uhr

In der Nacht vom 24.10.2019 zum 25.10.2019 kam es in der Ivenacker Straße in 17153 Stavenhagen zu einem Einbruch in ein Pflegeheim.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Bürofenster im Erdgeschoss des Hauses. Anschließend brachen die Täter Schränke und Schubladen auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1000,-EUR.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03994 - 231 224 bei der Polizei in Malchin zu melden.