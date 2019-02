Stralsund: Autoaufbruch und Einbruch in Betreuungseinrichtung

von svz.de

18. Februar 2019, 14:21 Uhr

Am Samstag gegen 9.45 Uhr, erhielten die Beamten des Stralsunder Polizeihauptrevieres Informationen über einen Diebstahl, der sich an der Sarnowstraße ereignet hatte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlugen bisher unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Samstag, 9.45 Uhr, eine Scheibe des Pkw Skoda ein und entwendeten Skikleidung. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Am Montag, 4 Uhr, wurde die Polizei in Stralsund zu einem Einbruchsdiebstahl in den Hort der Jona Schule in der Gartenstraße gerufen. Hier stellte sich heraus, dass sich nach jetzigem Erkenntnisstand bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Hortgebäude verschafften. Dort öffneten und durchwühlten der oder die Täter Schubfächer eines Schreibtisches. Der Sachschaden wird auf mehr als 300 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund kamen zur Spurensicherung vor Ort.

In beiden Fällen ermittelt die Stralsunder Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Wer zur angegebenen Zeit und an den verschiedenen Tatorten Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Diebstahlshandlungen beitragen könnten, melde sich bitte bei den Beamten im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03183 / 2890 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.