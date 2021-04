Transporter in Altentreptow aufgebrochen

von svz.de

11. April 2021, 21:44 Uhr

Am Sonntag gegen 16:50 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Transporter-Aufbruch in 17087 Altentreptow in der Karl-Havermann-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Malchin am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch unbekannte Täter wurde ein Firmentransporter der Marke VW in der Zeit vom 09.04.2021 17:00 Uhr bis 11.04.2021 13:30 Uhr gewaltsam geöffnet und aus diesem Werkzeug im Wert von 4.000,-EUR entwendet. Der bei dem Aufbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994-231224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.