Dewitz: Unbekannte randalieren auf Friedhof

von svz.de

14. Juli 2021, 06:50 Uhr

Am Dienstag gegen 17.40 Uhr wurde die Polizei über Notruf darüber informiert, dass Unbekannte Täter auf dem Friedhof in Dewitz (Gemeinde Lindetal) randaliert hätten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten des Polizeirevieres Friedland bestätigte sich der Sachverhalt. Unbekannte Täter haben im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr den Friedhof betreten und dort an 10 Gräbern Blumenvasen umgestoßen, gepflanzte Blumen rausgerissen und aufgestellte Dekoration gewaltsam zerstört. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 330,-EUR. Gegen die Unbekannten wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe erstattet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Friedland unter der Telefonnummer 039601-3000, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.