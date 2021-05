Unfall mit Verletzten auf der Bundesstraße 104 zwischen Neubrandenburg und Weitin

von svz.de

27. Mai 2021, 21:55 Uhr

Am Donnerstag kam es auf der B104, in der Senke zwischen Neubrandenburg Broda-Ausbau und Weitin zu einem Verkehrsunfall mit

Sach- und Personenschaden. Nach aktuellem Erkenntnisstand hatte der 27-jährige Fahrer eines PKW VW Passat die Absicht von einer Grundstücksausfahrt auf die B 104 in Richtung Stadt nach links aufzufahren. Dabei übersah er ein Wohnmobil, welches sich aus Richtung Stadtzentrum näherte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge das Wohnmobil im Straßengraben auf der Seite zum Liegen kam. Der 74-jährige deutsche Fahrer des Wohnmobils und seine 71-jährige deutsche Ehefrau, welche im Landkreis MSE wohnhaft sind, wurden dabei leicht verletzt. Der 27-jährige, russische Fahrer des VW Passat sowie sein 17-jähriger russischer Beifahrer, beide wohnen in Neubrandenburg, wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle vier verletzten Personen wurden zur ärztlichen Versorgung in das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung der Fahrzeuge durch Abschleppunternehmen musste die B 104 über mehrere Stunden teilweise voll gesperrt werden. Ab 20:40 Uhr konnte der Fahrzeugverkehr wieder freigegeben werden.

Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.