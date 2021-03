Pasewalk: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

von svz.de

07. März 2021, 12:26 Uhr

Am Sonntag gegen 3.40 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in das Juwelier- und Uhrengeschäft in der Ueckerstraße in Pasewalk einzudringen.Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen versuchten der oder die Täter mittels Ziegelsteine (3 Stück) die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäftes einzuschlagen.

Ein Stehlschaden ist nicht entstanden, da die Täter rechtzeitig gestört wurden und nicht in die Geschäftsräume gelangten. Eine sofort eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung war schnell am Tatort, nachdem ein Alarmsignal auflief. Der Sachschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-0.

Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.